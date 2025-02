Rossi: "Mi sarebbe piaciuto giocare alla Roma con De Rossi. Con Ranieri vissuti mesi belli al Parma"

IL TEMPO (M. VITELLI) - L'ex attaccante della Nazionale Giuseppe Rossi ha annunciato in questi giorni l'addio al calcio giocato a 38 anni, dopo una carriera importante influenzata però da tanti, troppi problemi muscolari che ne hanno limitato molto la continuità. Pepito Rossi ha inoltre aggiunto, tramite una conferenza stampa organizzata da Oltre Consulting a Firenze, che si giocherà un'ultima partita all'Artemio Franchi il 22 marzo e, tra le altre cose, un suo pensiero su dove gli sarebbe piaciuto giocare in questo momento: "Se mi chiedete dove mi sarebbe piaciuto giocare ora, rispondo alla Roma. Ho avuto De Rossi alla Spal l'ultimo anno e mi sarebbe piaciuto essere un suo calciatore in giallorosso. Ora c'è Ranieri, col quale ho vissuto mesi belli al Parma, quindi sono sicuro che mi troverei bene anche con lui".