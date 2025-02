Roma, una passeggiata con vista sull'Europa

Dalla salvezza al sogno europeo: c'è anche la Roma in corsa per i grandi traguardi. L'Olimpico giallorosso con il 4-0 al Monza torna a rivedere ufficialmente le stelle. [...] Quella del lunedì sera era una chance troppo ghiotta per non sfruttarla, figurati se Ranieri poteva lasciarsi sfuggire l'opportunità di accorciare sulle quattro squadre che lo precedono, reduci da un weekend poco produttivo. Il posticipo dell'Olimpico è stato invece proficuo per la Roma, avanti immediatamente con l'arcobaleno di Saelemaekers. [...]

Pur rinunciando contemporaneamente a Dybala, Paredes, Pellegrini e Dovbyk, Ranieri mantiene un'effervescenza decisiva anche da quei volti meno noti. [...] Tipo Soulé, che ha confermato l'ottimo momento di forma mettendo a referto sprint e assist, in ultimo quello che ha trovato la testa di Shomurodov per il 2-0. [...] Nel secondo tempo la squadra di Nesta si vede ancora meno del primo, e quando Ranieri regala uno scampolo di gara ai suoi big, il risultato non può far altro che lievitare. Angelino firma il tris con un mancino radente [...], la girata di testa di Cristante fissa poi il poker e alimenta i numeri da record della Roma. [...] Adesso la Roma è consapevole di essere la mina vagante di una lotta all'Europa incerta e quantomai equilibrata. [...]

