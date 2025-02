Roma, un pari difeso in dieci. Furia Ranieri contro l'arbitro

L'illusione di aver esorcizzato il tabù europeo contro il Porto dura un'ora. Francisco Moura rispedisce la Roma sulla terra, regalando alla squadra di Martin Anselmi un pareggio inaspettato. La macchina di Claudio Ranieri girava infatti con il pilota automatico, inserito dopo il gol di Celik. [...] Invece, i giallorossi sono inciampati in una voragine e sono rimasti poco dopo in dieci per l'espulsione di Bryan Cristante. [...] Ranieri alla fine furioso con l'arbitro, il tedesco Tobias Stieler: "Non meritava nemmeno di essere salutato. Ho chiesto ai giocatori di non protestare. Non aspettava che di dare un rigore al Porto. Questo non è più calcio".

(La Repubblica)