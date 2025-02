Roma, ultimo giorno con 3 acquisti: Nelsson, Eddine e Gourna-Douath

Tre rinforzi in poche ore. L'ultimo giorno di mercato è stato frenetico per la Roma, che ha regalato a Ranieri un difensore centrale, un esterno sinistro e un centrocampista. Il primo in ordine di tempo è stato il danese Victor Nelsson, 26 anni, proveniente dal Galatasaray. Sarà il sostituto di Mario Hermoso. [...] Il secondo colpo di giornata è Anass Salah-Eddine, terzino sinistro classe 2002 olandese di origine marocchina, proveniente dal Twente. Scuola Ajax, arriva a titolo definitivo per una cifra vicina agli 8 milioni di euro, più 2 di bonus. A fargli posto in rosa Samuel Dahl. [...]

Il terzo colpo di giornata risponde al nome di Lucas Gourna-Douath, centrocampista francese classe 2003 del Salisburgo, che arriverà in prestito con diritto di riscatto. Profilo in linea con le esigenze della Roma: giovane ma con esperienza internazionale, buon fisico, recuperatore di palloni. Potrà dare il cambio a Koné e Pisilli. [...] Rifiutata la proposta di prestito del Fulham per Celik, reputato da Ranieri importante almeno fino al termine della stagione. [...]

(corsera)