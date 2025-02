Roma: ultimo assalto a Marmol, no al Fulham per Soulé

UItimo assalto. Dopo la cessione in prestito di Mario Hermoso al Bayer Leverkusen, la Roma riproverà anche oggi a convincere il Las Palmas ad abbassare le pretese per Mika Marmol, il difensore 23enne in scadenza a giugno 2026 che ha già attirato l'interesse di diverse squadre in Europa. Il club spagnolo continua a chiedere 10 milioni di euro, ovvero i soldi della clausola rescissoria stipulata un anno fa che riconoscerebbe al Barcellona il 50% dell'incasso. [...] Sul fronte offensivo, Eldor Shomurodov resta intanto al suo posto come vice Dovbyk, su volere di Claudio Ranieri. Come il tecnico si augurava, peraltro, anche Leandro Paredes resterà nella Capitale fino a giugno, quando poi si trasferirà salvo sorprese al Boca Juniors. E mentre è stata ufficializzata la cessione di Nicola Zalewski all'Inter in prestito con diritto di riscatto (previo rinnovo), al suo posto il club giallorosso sta valutando la candidatura last minute di Cristiano Biraghi, che ha messo in stand by il Verona. È stata respinta, nel frattempo, sempre su precisa indicazione dell'allenatore, la proposta del Fulham per Matias Soulè: Sir Claudio conta molto sull'argentino e non intende cederlo. Anche Genoa e due club di Liga lo avevano cercato. Lo stesso Fulham ha chiesto inoltre informazioni sul terzino Zeki Celik, mentre il Galatarasay ha effettuato un sondaggio per Bryan Cristante. E si avvicina, infine, il riscatto del belga Alexis Saelemaekers con il Milan. Che ha aperto allo scambio con Tammy Abraham.

(Gasport)