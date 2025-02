Roma, ultima chiamata per Pellegrini a Oporto

Alcuni giorni fa, in un’intervista al Corriere della Sera, il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, parlando delle strategie di mercato del prossimo anno, ha dichiarato: “L’obiettivo è trovare certezze sostenibili da aggiungere a quelle che abbiamo già: Koné, Dybala, Mancini, Ndicka, Svilar, Paredes, che è importante in campo e nello spogliatoio”. Nella lista manca un nome che fa rumore, cioè quello di Lorenzo Pellegrini. In una situazione “normale”, da capitano della squadra, sarebbe dovuto finire in cima alla lista. Invece non solo il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale. (...) Domani sera però (ore 21, diretta tv su Sky) nell’andata dei playoff di Europa League in trasferta contro il Porto – arbitra il tedesco Stieler, due precedenti con la Roma che ha ottenuto altrettante vittorie – Pellegrini rischia di rimanere fuori ancora una volta. Dopo la gara di Venezia, Ranieri (ieri mattina era a Brescia per il funerale del suo storico collaboratore Giorgio Pellizzaro) aveva parlato di “scelta tecnica” e non più, come aveva fatto all’inizio della sua terza avventura romanista, di un calciatore che doveva ricaricare le pile. Segno evidente che oggi, a parità di condizione, gli preferisce altri calciatori. (...) Certa l’assenza di Rensch, che ieri ha svolto lavoro differenziato per un lieve stiramento all’adduttore destro, mentre sono tornati a lavorare insieme ai compagni Hummels e Paredes – a cui il tecnico aveva concesso qualche giorno di vacanza non convocandoli per la trasferta di Venezia – e Koné, che in laguna ha scontato un turno di squalifica. Saranno tutti e tre titolari, insieme a Ndicka, Saelemaekers, Angeliño, Mancini e Dybala. Davanti ballottaggio tra Dovbyk e Shomurodov, fuori a Venezia ma titolare nelle due partite precedenti contro Napoli e Milan.

(corsera)