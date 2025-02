Roma rivoluzionata: Ranieri a Venezia fa largo ai nuovi in vista del Porto

Ranieri ha visto Hummels e Paredes stanchi e gli ha concesso un turno di riposo. Non sono stati convocati per la gara di oggi in casa del Venezia. A ridosso del match di andata dei playoff di Europa League contro il Porto, dopo quanto visto con l'Udinese e il Napoli, si può considerare definitiva la scelta dell'allenatore di fare turnover in campionato e schierare i titolari in coppa. [...]

Potrebbero esordire dal primo minuto i nuovi arrivati Nelsson, Gourna-Douath e Salah-Eddine al posto di Angelino, il giocatore di movimento più utilizzato dopo Ndicka. [...] Davanti potrebbe trovare spazio Soulé, che ritrova il suo mentore Di Francesco: "Soulé è un ragazzo splendido, ma il contesto fa la differenza". A Venezia stava per finire Shomurodov, che si accomoderà però in panchina lasciando spazio a Dovbyk, in cerca del quattordicesimo gol stagionale.

(corsera)