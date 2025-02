Roma, Ranieri divide le forze: big in Europa, turnover in Serie A

La Roma si prepara a un finale di stagione intenso, con l’obiettivo di restare in corsa sia in campionato che in Europa League. Claudio Ranieri studia un piano per gestire al meglio le energie della squadra, puntando su una rotazione mirata tra le due competizioni. (...) Con la zona Champions più vicina, la Roma crede sempre di più nell’Europa. Una vittoria contro il Monza domani sera potrebbe avvicinare ulteriormente i giallorossi alle prime quattro posizioni, complici le recenti frenate di Bologna, Milan e Fiorentina. Ranieri, però, è consapevole della necessità di gestire le forze, soprattutto con gli ottavi di Europa League contro l’Athletic Bilbao alle porte. Per questo, il tecnico è pronto a operare una netta divisione tra campionato e coppa: i titolari in Europa, i giovani e le seconde linee in Serie A. Contro il Monza, spazio dunque a Shomurodov in attacco al posto di Dovbyk, ancora out. In campo anche i nuovi acquisti Gourna-Douath, Salah-Eddine e Nelsson, con il centrocampo affidato a Cristante o Paredes, quest’ultimo squalificato per l’andata con il Bilbao. Un turnover mirato per restare competitivi su entrambi i fronti. (...)

(gasport)