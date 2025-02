Roma-Porto: sei arresti e tre denunce

IL TEMPO - Prosegue senza eccezione la strategia di tolleranza zero all'interno dello stadio Olimpico contro ogni forma di illegalità. Immediata la risposta della Questura agli episodi di intemperanza registratisi giovedì sera, nel corso dell'incontro Roma-Porto, quando, scattato il secondo goal della squadra locale, un gruppo di supporters portoghesi, nell'intento di scavalcare la vetrata della tribuna Monte Mario per raggiungere la tifoseria giallorossa, si è scontrato contro il cordone di separazione composto dagli stewards aggredendoli fisicamente per vincere la loro resistenza. L'intervento sugli spalti del personale di polizia ha consentito di ripristinare velocemente una situazione di normalità e di scongiurare ogni deriva di illegalità.

Nel frattempo, il Gruppo Operativo per la Sicurezza ha acquisito nell'immediato le immagini del sistema di videosorveglianza. Sei di loro, durante la fase del deflusso, sono stati individuati e arrestati in flagranza per violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Un altro sostenitore portoghese, successivamente riconosciuto da uno degli steward aggrediti, è stato denunciato. Due i tifosi romanisti invece denunciati per aver acceso tre fumogeni nel settore Monte Mario e contestualmente sottoposti a Daspo per un anno. E' stato avviato l'iter per l'emissione del provvedimento anche nei confronti di un altro romanista, trovato in possesso di un fumogeno.