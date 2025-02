ROMA-PORTO: le probabili formazioni dei quotidiani. Tornano Hummels, Pellegrini e Angelino dal 1', El Shaarawy sostituirà Saelemaekers

Alle 18:45, la Roma di Claudio Ranieri sfiderà il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League. Si riparte dall'1-1 dell'andata e i giallorossi davanti ai propri tifosi non possono sbagliare. Per l'occasione, il tecnico ha scelto i migliori. In difesa torna Mats Hummels, dopo un paio di partite di pausa, e sarà affiancato dagli instancabili Mancini e Ndicka. Per sostituire lo squalificato Saelemaekers il ballottaggio è aperto tra Celik, Rensch ed El Shaarawy, con quest'ultimo in vantaggio. In mezzo al campo gli intoccabili Koné e Paredes, mentre a sinistra torna Angelino. Davanti insieme a Dybala e Dovbyk, dovrebbe giocare Lorenzo Pellegrini. Ma, non è esclusa la presenza di Pisilli.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes; Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini, Dovbyk.