Roma, Pietrafesa vince la causa. Il club rischia una maxi penale

L’ex capo della comunicazione della Roma, Luca Pietrafesa, licenziato lo scorso anno dal club, ha vinto in primo grado di giudizio la causa contro la società giallorossa per il provvedimento ritenuto illegittimo. Il tribunale del lavoro di Roma dopo l’udienza dello scorso 31 gennaio ha anche condannato la Roma alla reintegrazione del posto di lavoro, al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 25 mila euro mensili a partire dal giorno del licenziamento a quello del reintegro effettivo, oltre alle spese legali di 6300 euro. Pietrafesa è stato licenziato un anno fa: le mensilità da versare saranno dunque 12, alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 15 qualora l’ex capo della comunicazione non venisse reintegrato. Dunque, per il club si prospetta un risarcimento superiore ai 700 mila euro tra mensilità spettanti, tassazione e contributi. La Roma presenterà ricorso evidenziando che l’ex dipendente non sarà reintegrato. Il giudice Cristina Monterosso, ha quindi dato ragione in primo grado ai legali dell’ex dirigente sulla base del ricorso depositato lo scorso settembre constatando l’assenza di giusta causa del licenziamento. Il presunto comportamento scorretto da cui scaturisce il licenziamento, riguarda una richiesta fatta da Pietrafesa a una collega affinché contattasse un’ex dipendente della società (con il club aveva da poco risolto il contratto), nonostante un’indicazione ricevuta dal presidente di non avere più contatti con quest’ultima. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che tale comportamento non avesse rilevanza disciplinare, escludendo quindi che potesse giustificare il licenziamento. Tra Pietrafesa e la Roma è in piedi anche un’altra causa, questa volta mossa dalla società, che ha richiesto un risarcimento 5 milioni di euro all’ex capo della comunicazione per essere stato il presunto coordinatore di diverse azioni mirate a nuocere agli interessi e l’immagine del club. [...]

(Il Messaggero)