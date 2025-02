Roma per la decima: con il Monza striscia record e caccia all'Europa

[...] Ieri ha perso anche la Fiorentina e a Como (avversario che farà visita alla Roma domenica prossima) è caduto anche il Napoli. Che apparentemente c'entra poco con i giallorossi, se non fosse che facendo risultato oggi la Roma centrerebbe il decimo risultato utile consecutivo, pareggiando così la serie del Napoli. La sconfitta di Como ha interrotto il percorso partenopeo, mentre quello della Roma (che in estate potrebbe tornare negli Usa per una tournée) potrebbe trovare proprio oggi il suo decimo sorriso.

L'ultima sconfitta della Roma risale al 15 dicembre, oltre due mesi fa, guarda caso sempre a Como, dove la Roma in quella circostanza cadde per 2-0. Poi Ranieri ha portato a casa sei vittorie (Parma due volte, Lazio, Genoa, Udinese e Venezia) e tre pareggi (Milan, Bologna e Napoli). Un percorso che lo ha portato ad avvicinarsi sensibilmente alle posizioni che contano anche per la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Dovesse vincere oggi, infatti, la Roma si spingerebbe a -1 da Bologna e Milan (che però devono recuperare tra di loro lo scontro diretto, cosa che accadrà giovedì prossimo) e a -2 dalla Fiorentina. E sognando un pochino e guardando ancora più su, addirittura a -7 dalla Lazio. Tutte squadre con cui i giallorossi hanno ancora in ballo lo scontro diretto (tranne il Bologna), anche se quello con la Fiorentina è ampiamente compromesso, vista la sconfitta per 5-1 dell'andata (il che vuol dire che la Roma quasi sicuramente finire un punto più su).

[...] Dall'inizio dell'anno solare la Roma ha portato a casa 17 punti (frutto di 5 vittorie e due pareggi), lo stesso bottino lo ha raggiunto l'Inter con la vittoria di sabato contro il Genoa, mentre l'Atalanta si è portata a 16 grazie al successo di ieri a Empoli. Battere il Monza vorrebbe dire volare a quota 20, staccando un po' tutte le avversarie. [...]

E poi la vittoria va cercata anche per festeggiare il rinnovo del contratto di Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista ha firmato ieri fino al 2029, con un adeguamento del contratto fino a giugno e poi un accordo per gli altri 4 anni che parte poco sotto i 2 milioni per arrivare a superarli nel 2029 (oltre a bonus vari). [...]

(gasport)