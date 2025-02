Roma, pari e rabbia: segna Celik e il porto risponde. Arbitro flop

È una stagione in cui anche quello che sembra facile si trasforma in difficile. Il Porto è ancora in corsa per la qualificazione perché la Roma non ha saputo chiudere la partita nonostante un dominio durato circa 70 minuti. [...] Tra le cose che faranno discutere ci sono le scelte iniziali di Claudio Ranieri. Il tecnico ha lasciato fuori sia Hummels che Paredes, facendo pensare che l'esclusione di Venezia non fosse dovuto solo alla stanchezza. Al loro posto, quindi, Celik e Cristante. Le due mosse hanno deciso la gara: il terzino turco sigla il gol del vantaggio, il centrocampista si fa espellere prendendo due ammonizioni in 9 minuti. [...]

I rimpianti sono molti perché il Porto ha dimostrato di essere poco competitivo. I portoghesi hanno solo un azione tipo da sfruttare, con l'attaccante Samu che è il centro del gioco. Lo spagnolo è però stato disinnescato dalla marcatura a uomo di Mancini. [...] Anche la Roma non trova molti spazi, però, ha sempre dato l'idea di poter accendersi come successo nell'azione del gol. [...] All'Olimpico bisognerà vincere perché battere questo Porto non è un'impresa.

(gasport)