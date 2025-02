Roma, ora si fa dura: più punti in trasferta per il sogno rimonta

L'Europa è a rischio e la Roma deve correre più veloce sbagliando il meno possibile. [...] Dopo il semaforo rosso che si è acceso in Coppa Italia contro il Milan, i giallorossi non avranno pause. Ogni partita sarà dunque da dentro o fuori.

Le opzioni rimaste sono due: andare fino in fondo e vincere l'Europa League oppure arrivare almeno settimo in campionato ed arrivare in Conference League. In Europa, ai playoff c'è l'ostacolo Porto ed eventualmente poi una tra Athletic Bilbao e Lazio. Non è un cammino impossibile, soprattutto vista l'esperienza europea della Roma. Intanto, però, giovedì prossimo ci saranno i portoghesi in casa loro in un campo ostico. [...] In campionato, invece, per il settimo posto la Roma dovrebbe superare Bologna e Milan, che distano 6 punti. Più difficile pensare ad una lotta per l'Europa League dal momento che Fiorentina e Lazio sono a più 11. Ciò che sarà necessario, a prescindere dall'obiettivo, è macinare più punti in trasferta. [...]

Dopo la delusione arrivata mercoledì a San Siro, Ranieri è pronto a cambiare. A Venezia ci sarà sicuramente spazio per Lucas Gourna-Douath, vista la squalifica di Koné e la stanchezza di Pisilli. A sinistra, invece, dovrebbe esordire Salah-Eddine, anche per dare un turno di riposo all'onnipresente Angelino. C'è bisogno di tutti e soprattutto di forze fresche, per tornare a lottare per un posto in Europa. [...]

(gasport)