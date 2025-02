Roma, nuovi obiettivi. C’è Nelsson dal Gala, tentativo Salah-Eddine

«Arriva Saba Goglichidze? Non credo, siete informati male», ha detto Ranieri a fine gara. Smentita o pretattica? Oggi si vedrà. Di sicuro, davanti al muro alzato dal Las Palmas, irremovibile sui 10 milioni di euro da pagare per la clausola rescissoria del difensore Marmol, la Roma ha deciso di virare in pochi minuti su altri profili. […] Si punta a Victor Nelsson, 26enne danese del Galatasaray. Ma la Roma non si fermerà al centrale. Oggi potrebbe chiudere un'altra operazione per rinforzare la fascia sinistra dopo la cessione di Dahl al Benfica. L'ultimo nome finito nel mirino è quello di Anass Salah-Eddine, mancino del Twente. […] Tra le piste monitorate in Olanda per la fascia sinistra c'è anche quella che porta a David Moller Wolfe dell'AZ Allamar.

(Gasport)