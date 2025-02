Roma-Napoli: la moviola dei quotidiani. Insufficiente Fabbri: non c'era il giallo a Politano

Si è conclusa in parità la sfida tra Roma e Napoli, con Angelino che ha risposto a Spinazzola Una direzione di gara con più di una macchia per Michael Fabbri, che commette diversi errori, come il cartellino giallo a Politano per simulazione.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

Fabbri inizia la partita con un evidente errore. Al 14' amminisce, con convizione, Politano per simulazione. Di sicuro un'esagerazione, anche perchè le immagini mostrano che potrebbero esserci gli estremi per l'assegnazione di un calcio di rigore. Politano, infatti, arriva in anticipo sul pallone e Pisilli lo sgambetta

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5,5

Non sanzionato fallo (dritto sull'uomo) di Juan Jesus su EI Shaarawy. Non c'era giallo per simulazione a Politano: Pisilli lo prende al piede appena dentro l'area. Regolare la posizione di Spinazzola sul gol Tanti dubbi su McTominay a terra in area: Kone lo spinge coi braccio sulla spalla. Giusto il cartellino giallo a Konè. E manca un'ammonizione a Lukaku (su Paredes).

IL ROMANISTA 5,5

Avrebbe potuto raggiungere la sufficienza la direzione di gara di Micheael Fabbri di Ravenna, ma c'è più di una sbavatura: diversi falli invertiti, gioco spezzettato e gestione dei cartellini non uniforme. All'8' il primo episodio degno di nota: cross in area di rigore da parte di El Shaarawy, Shomurodov e Rensch finiscono a terra nell'area piccola sotto la sorvglianza di Rahmani e Spinazzola, Fabbri lascia giocare e userà questo metro per tutta la gara. Al 14' si cambia lato: cartellino giallo per Politano. Fabbri vede simulazione. Il lievissimo contatto, se c'è, con il piede di Pisilli è di poco dentro in area (al vertice destro). Ma non c'è pestone, specie se il parametro non è nemmeno Baldanzi a Monza. Al 20' sussulto della Lama per un tiro di Soulé murato: nien-te mano, ma soprattutto niente replay. Al 31' episodio dubbio in area della Lana con Koné che spinge McTominay, anche in que-sto caso Fabbri lascia correre. La ripresa si apre con il giallo al 6' per Koné (intervento scomposto su Juan Jesus) che salterà la gara di Venezia. Poi al 18' graziati Neres e Juan Jesus su Rensch lanciato. Manca il giallo a Lukaku al 19' su Paredes, entrata dura a centrocampo, specie perché al 27' Pisilli il cartellino lo prende per gamba alta su Lobotka.