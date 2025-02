ROMA-MONZA: le probabili formazioni dei quotidiani. Hummels torna titolare, turno di riposo per Mancini. Ballottaggio tra Angelino e Salah-Eddine, Dybala ancora dal 1'

A quattro giorni di distanza dalla vittoria contro il Porto in Europa League, la Roma torna in campo e oggi alle ore 20:45 affronta il Monza allo Stadio Olimpico nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. In virtù dei numerosi scivoloni delle squadre in lotta per l'Europa, i giallorossi hanno una grandissima chance per avvicinarsi alle rivali e in caso di vittoria si porterebbero a -1 dal settimo posto occupato dal Milan.

Nonostante la partita sia particolarmente importante, mister Ranieri sembra intenzionato a fare turnover dopo le fatiche di coppa: a difesa della porta di Svilar ci sarà il trio composto da Celik (in vantaggio su Mancini)-Hummels-Ndicka, mentre sugli esterni spazio a Saelemakers a destra e a sinistra il ballottaggio tra Salah-Eddine e Angelino. A centrocampo scaldano i motori Cristante, Gourna-Douath e Koné in caso di 3-5-2, con Dybala e Shomurodov in attacco. Possibile anche il 3-4-2-1 con l'inserimento di Soulé al posto di un centrocampista.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Salah-Eddine; Gourna-Douath, Dybala; Shomurodov.

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Gourna-Douath, Angelino; Soulé, Dybala; Shomurodov.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

IL MESSAGGERO - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Shomurodov.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Gourna-Douath, Angelino; Dybala, Shomurodov.

LEGGO - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Gourna-Douath, Angelino; Soulé, Dybala; Shomurodov.

IL ROMANISTA - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Soulé, Pisilli; Shomurodov.