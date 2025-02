Roma-Monza, la moviola dei quotidiani: Maresca non convince, mancano diversi gialli

Per la sfida di ieri sera tra Roma e Monza è tornato ad arbitrare (dopo sei mesi) Fabio Maresca. La direzione non ha influito sul risultato finale ma ci sono molti dubbi su diversi cartellini gialli non dati nell'arco della partita.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

Un ritorno in Serie A (dopo sei mesi) assolutamente non memorabile per Maresca. [...] Riesce a perdersi almeno tre gialli chiari, uno quasi rosso se non fosse stato per la prontezza di riflessi di Angelino. [...] Entrata con la gamba destra tersa e il piede a martello di Pedro Pereira su Angelino. [...] C'è un contrasto Lekovic-Soulé, Maresca indica il pallone, in realtà c'è un pestone chiaro. [...] Ne manca uno anche per Carboni, che entra da dietro su Baldanzi.

IL TEMPO

Fabio Maresca tornava ieri sera ad arbitrare una gara di Serie A dopo più di sei mesi. [...] Il direttore di gara fa capire da subito l'intenzione di stabilire e mantenere un'elevata soglia tecnica, non fischiando su alcuni interventi al limite. [...] Altissima anche la soglia disciplinare: perdona prima Soulé per un fallo su Lekovic e poi Carboni su Baldanzi. [...] Il totale dei falli risulta bassissimo: appena tredici. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 6-

[...] La Roma domina e mantiene il possesso palla e il filo del gioco ininterrottamente per 90 minuti. Maresca fischia pochissimo, lascia giocare e prende tutte le "grandi" decisioni correttamente. Da rivedere la gestione disciplinare. [...] In particolare a lasciare perplessi sono alcuni cartellini gialli mancati. [...] Al 27' del primo tempo Carboni trattiene vistosamente Baldanzi in corsa. [...] Poi dopo 3' della ripresa c'è un duro intervento di Pedro Pereira su Angelino. [...] Al 10' ancora Carboni, ancora su Baldanzi in ripartenza. L'impressione è che manchi ancora un cartellino. [...]