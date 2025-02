Roma, Gourna-Douath: tra rap e raccolta dati

C'era una volta un ragazzino che fin dai primi tornei giovanili, amava annotare su un quaderno i dati delle sue partite e quelli degli avversari. Uno studioso di calcio e che tuttora ama guardare e prendere appunti sulle partite. Nel frattempo, infatti, il bambino è diventato un professionista. Lucas Gourna-Douath lunedì ha firmato per la Roma, che l'ha prelevato dal Salisburgo in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro. [...] C'è ancora tutta una storia da scrivere per Lucas che ha scelto la Serie A e i giallorossi per imporsi ai massimi livelli. [...] Nella sua vita, un ruolo essenziale lo ricopre anche la musica. Una passione che poi lo porta nel tempo libero a scrivere canzoni. [...] Cresciuto nelle giovanili del Saint-Etienne debutta a 17 anni in Ligue 1, diventando presto un titolare fisso. Nel 2022 il gruppo Redbull lo nota e porta il Salisburgo a spendere 13 milioni. A volere Gourna-Douath è stato Claudio Ranieri, che in lui ci rivede N'Golo Kanté, sebbene il suo idolo rimanga Paul Pogba. [...]

(Tuttosport)