Roma futura

IL TEMPO (L. PES) - Punti fermi, rinnovi e addii. È solo febbraio ma la Roma del futuro prende già forma nella testa e nelle scelte già prese dal club e calciatori. Ghisolfi e Ranieri lavorano per arrivare all'accordo col successore di Sir Claudio in panchina e pongono le basi sullo scheletro della squadra che dovrà ripartire il prossimo anno. [...] Il mercato di gennaio è stato avallato dal tecnico che ha fatto alcuni nomi dai quali ripartire per costruire la Roma che verrà. Paredes, Dybala ed Hummels sono imprescindibili per il tecnico. Se il tedesco deve ancora chiarire il suo futuro, i due argentini potrebbero rimanere in giallorosso. [...] La strada per Cristante e Pellegrini, sembra tracciata e porta lontano da Trigoria. Rapporto logoro con la tifoseria e ingaggi pesanti per un club che deve contenere i costi. [...] Per chi parte, ce ne sono tanti pronti a restare. Dybala ha già rinnovato il suo contratto per un altro anno e a fine stagione si valuterà se proseguire oltre. [...] Prolungamento probabile anche per El Shaarawy, con il Faraone che dovrebbe rinnovare a circa 1,5 milioni di euro. In attesa, invece, ci sono Pisilli e Svilar. [...] Pressing anche per acquistare Saelemaekers che sarebbe entusiasta di rimanere nella Capitale. Trattativa aperta con Abraham che piace al Milan, ma a costi ridotti. Tanto lavoro da fare, soprattutto in campo visto l'inizio della preparazione dei playoff di Europa League contro il Porto.