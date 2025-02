Roma, è vietato fallire: a Parma per continuare striscia e rincorsa

A Parma per continuare la striscia vincente in campionato, ma con un po' di testa alla gara di giovedì all'Olimpico contro il Porto, ritorno dei playoff di Europa League. Per la gara del Tardini (ore 18, diretta tv su Sky e Dazn, arbitro Chiffi) Ranieri non avrà a disposizione Cristante (squalificato), Rensch e Dybala mentre in coppa non ci saranno Saelemaekers e ancora Cristante, ma la speranza è di recuperare la Joya e magari anche l'esterno olandese. [...] Che la stagione della Roma sia arrivata ad un punto decisivo lo conferma anche il d.s. giallorosso Florent Ghisolfi. "Non abbiamo fatto tutto bene - le sue parole a Sky - quando sono arivato il contesto era difficile ma abbiamo attraverso la tempesta senza mollare. Adesso siamo allineati con l'allenatore e con la proprietà, siamo pronti per lavorare bene. L'obiettivo è prendere le decisioni con coerenza: con Ranieri lavoriamo insieme, prenderlo è stata una scelta importante, non è qui per i soldi o per il suo ego ma per la Roma, è qui per il cuore e sta facendo bene". [...]

(Corsera)