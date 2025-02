Roma, Dovbyk ancora ko. Nuovo stadio, il progetto sarà presentato il 21 aprile

Non ci sono buone notizie per Ranieri in vista della gara col Como di Fabregas, che viene definito sulle pagine del quotidiano come "uno dei candidati più seri a guidare la Roma il prossimo anno", riguardo Artem Dovbyk, ancora alle prese col risentimento agli adduttori accusato nella rifinitura prima del ritorno di Europa League col Porto.

Contro il Como l'attaccante ucraino dovrebbe rimanere fuori e a questo punto è a rischio anche la sua presenza per il match contro l'Athletic Club di giovedì prossimo. Un altro nodo da sciogliere riguarda Hummels, se dovesse giocare domenica contro il Como è possibile che Ranieri lo terrà fuori in coppa. Infine, la società ha comunicato al Campidoglio di voler presentare il 21 aprile prossimo, in occasione del Natale di Roma, il progetto definitivo del nuovo stadio a Pietralata.

(corsera)