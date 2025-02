Roma, con Nelsson e Salah-Eddine arriva Gourna-Douath dal Salisburgo

LEGGO (F. BALZANI) - Tre colpi in 24 ore. La Roma si scatena nell’ultimo giorno di mercato con l’arrivo di Victor Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douhat. Tre acquisti necessari viste le recenti partenze di Le Fée, Hermoso e Zalewski e che aiuteranno Ranieri in vista dei tanti impegni tra campionato e coppe anche se non hanno scaldato una piazza scettica sull’operato di Ghisolfi. Iniziamo da Nelsson: arrivato dal Galatasaray in prestito (da 500mila euro) con diritto di riscatto intorno ai 10. Un’operazione last minute dopo la frenata improvvisa nella notte per Goglichidze ritenuto troppo acerbo da Ranieri e troppo oneroso per il club. Il danese, invece, ha alle spalle 101 presenze con la maglia del Gala ma in questa stagione aveva perso il posto da titolare.

Dopo lo sbarco a Fiumicino di Nelsson è stato il turno di Salah-Eddine. Terzino sinistro di corsa esploso quest’anno col Twente (2 gol e 2 assist). Sul filo di lana è arrivato l’accordo con la Roma per un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni. Salah sarà il vice Angelino e ha spianato la strada alla cessione di Dahl che passa in prestito oneroso al Benfica con riscatto a 10 milioni. Il colpo a sorpresa è arrivato in serata: Gourna-Douhat. Il centrocampista 21 enne del Salisburgo (stesso agente di Farioli) arriva in prestito con diritto di riscatto dopo che la Roma aveva provato a convincere il Nottingham per Anderson.

No al Fulham per Celik mentre il 3° portiere Marin si è accordato col Psg a parametro zero. I tre nuovi acquisti saranno a disposizione per la trasferta di domani a San Siro dove Ranieri potrà contare anche su Koné ed El Shaarawy (usciti acciaccati domenica). Sarà anche l’occasione per accelerare il riscatto di Saelemaekers col Milan. Le notizie migliori arrivano sul fronte stadio. "Nel 2028 la Roma giocherà le sue partite a Pietralata", ha annunciato ieri il presidente della Serie A Simonelli a margine dell’assemblea di Lega. Conferme anche dal presidente Fifa Infantino ("Sarà uno stadio spettacolare") e dal rieletto Gravina ("A marzo 2027 la prima pietra"). A seguire l’ultimo tratto di iter del progetto per i Friedkin potrebbe essere Alessandro Antonello che ieri mattina si è congedato dall’Inter.