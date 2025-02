Roma, col Monza occasione unica per avvicinare la zona Europa

Vincere contro il Monza per centrare il decimo risultato utile consecutivo in Serie A, ma soprattutto per riavvicinarci con decisione alla zona Europa, una missione che sembrava impossibile a metà novembre, quando Ranieri si è seduto sulla panchina giallorossa con la Roma invischiata nella lotta per non retrocedere. [...] In caso di successo contro il Monza ultimo in classifica, la Roma si ritroverebbe a -1 da Milan e Bologna (che giovedì sera in Emilia recupereranno lo scontro diretto) e a -2 dalla Fiorentina. [...]

Oggi il sogno potrebbe essere più vicino, anche in virtù di un calendario che ancora per un po' di giornate sarà, sulla carta, favorevole ai giallorossi: dopo il Monza l'altra sfida casalinga contro il Como, poi trasferta a Empoli, quindi di nuovo all'Olimpico con il Cagliari prima di andare a Lecce. In mezzo tra Como, Empoli e Cagliari ci sarà il doppio confronto di Europa League con l'Athletic Bilbao. In 40 giorni, insomma, la stagione della Roma potrebbe prendere tutta un'altra piega, prima del ciclo finale di scontri diretti che comincerà il 6 aprile all'Olimpico con la Juventus. [...]

(corsera)