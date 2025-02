Roma, centenario senza il nuovo stadio: "Prima partita a Pietralata nel 2028"

La promessa si è rivelata presto una speranza. Adesso, non c'è più neanche quella. Perché le possibilità che lo stadio dell'As Roma a Pietralata sia pronto entro il 2027, quando la squadra giallorossa festeggerà il centenario, sono ormai pari a zero. Ieri, a confermare questo scenario è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli: "Con il presidente della Fifa Gianni Infantino abbiamo incontrato i dirigenti della Roma e il sindaco Gualtieri. Abbiamo appreso che con molta probabilità la Roma nel 2028 disputerà le partite nel nuovo stadio". [...]

Il nuovo impianto è tra quelli (ovviamente insieme all'Olimpico), che la Figc vorrebbe candidare per ospitare una o più partite degli Europei nel 2032. "La Roma è a buon punto, entro il primo ottobre 2026 dobbiamo indicare le strutture con due condizioni - ha detto Gravina - progetto approvato e finanziamento. Entro il 2027 bisogna garantire la posa della prima pietra". [...] Una scansione di date future che però devono fare i conti con tutto il tempo già trascorso. E' passato più di un anno da quando l'Assemblea capitolina ha votato l'interesse pubblico del progetto preliminare, indicando una serie di prescrizioni cui si aggiungono quelle emerse dopo la prima conferenza dei servizi. In base a queste, l'As Roma deve presentare il progetto definitivo che può arrivare in qualsiasi momento. [...]

(la Repubblica)