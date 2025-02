Roma, adesso vai in Porto per tornare tra le grandi

Per entrare tra le grandi d'Europa, la Roma deve tornare a essere grande anche all'estero. [...] Si gioca contro il Porto al Do Dragao il primo round dei playoff di Europa League, il sorteggio di Nyon ha consegnato ai giallorossi l'avversario più pericoloso. [...] Oporto è anche la città che ha fatto da teatro all'ultima apparizione della Roma in Champions League sei anni fa, in un ottavo di finale amarissimo. [...] Oggi l'Europa League per la Roma rappresenta realisticamente l'unico ponte per tornare sul palcoscenico europeo più prestigioso. [...] Un pareggio nella gara d'andata in trasferta non sarebbe di certo male, ma perché non approfittare di un Porto in fase di rinnovamento e autore di una stagione fin qui tutt'altro che entusiasmante. [...]

Ma oltre confine la Roma ha troppo spesso faticato: quest'anno lontano dall'Olimpico la squadra di Ranieri ha raccolto solo due pareggi e due sconfitte nei vari stadi continentali. [...] Ma attenzione, perché quando si tratta di fare sul serio, ovvero nella fase a eliminazione diretta, la Roma ha spesso saputo cambiare pelle, raggiungendo almeno le semifinali nelle ultime quattro stagioni. [...] La Roma è attualmente a quota 95 vittorie nelle competizioni europee e, con un successo, raggiungerebbe l'Inter in questa speciale classifica. [...] Se non bastasse c'è anche una motivazione puramente economica visto che ne gioverebbero le casse societarie con una decina di milioni da immettere nelle tasche dei Friedkin. [...]

(Tuttosport)