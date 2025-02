Roma, 9° risultato utile di fila. Ranieri: "Va bene così, adesso pensiamo al Porto"

Terza vittoria di fila in trasferta e nono risultato utile consecutivo in Serie A. La Roma batte anche il Parma, rilancia le sue ambizioni europee e arriva nel migliore dei modi al playoff di ritorno contro il Porto giovedì sera all'Olimpico e che vale gli ottavi di Europa League. Claudio Ranieri a fine partita è soddisfatto: "Era difficile perché il Parma ha buoni giocatori che vanno in contropiede. Abbiamo sempre controllato la partita e in vantaggio di un uomo abbiamo gestito". [...] Finalmente il grande protagonista è stato Matias Soulé: "È stato bellissimo. Lo scorso anno col Frosinone ne aveva segnato uno simile contro il mio Cagliari. Io credo molto in lui, la Roma del futuro sarà sua". [...]

Un ottimo segnale è arrivato dalle seconde linee: "Ci daranno una mano, ne sono convinto. Speriamo di andare avanti in Europa, non sarà facile ma ci proviamo. Devo fare delle rotazioni e stanno rispondendo bene. Ora la testa è al Porto". Arrivano poi conferme su Dybala e Mancini: "Paulo sta bene e giocherà. Gianluca ha preso una botta, gli si stava gonfiando la caviglia e non ho voluto rischiare". [...]

(corsera)