Riso: "Frattesi alla Roma una mia idea, ma lui voleva restare. Cristante piaceva a Juventus e Inter. Addio Baldanzi? Ci ho provato, ma i giallorossi si sono opposti"

LA REPUBBLICA - Giuseppe Riso, uno degli agenti più noti nel panorama calcistico italiano, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato anche su alcuni dei suoi assistiti tra cui Davide Frattesi, Bryan Cristante, Lorenzo Lucca e Tommaso Baldanzi. Ecco le sue parole.

Un colpo sfumato a gennaio?

"A un certo punto su Cristante c'erano sia la Juve sia l'Inter, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno".

La trattativa Frattesi-Roma?

"Era una mia idea. O, se preferite, una mia forzatura. Ho visto Davide triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mi sono messo al lavoro cercare alternative per lui e non solo in Italia. Quando si parla di Frattesi è normale che l'ipotesi Roma vada considerata, ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto Premier League. Se l'operazione si fosse fatta, avrei provato a portare Cristante all'Inter. Ma tutto si è fermato per volontà di Davide, che tiene troppo a restare in nerazzurro. La squadra si sta giocando tutto, è una delle più forti d’Europa. Sa di poter vincere ancora tanto a Milano".



Le critiche per la gestione di Frattesi?

"Che io devo sempre fare il bene dei miei calciatori. Davide è un ragazzo di cuore, di sentimento. L'ho visto in difficoltà, l'ho messo in condizione di decidere e lui ha scelto l'Inter. Non l'ho forzato. Penso di averlo aiutato a capire che dove sta, sta bene. E l'ho capito anche io".

Cosa succederà a giugno?

"Difficile dirlo. Giugno è lontano e nel calcio le cose cambiano in fretta".

Lucca è pronto per il salto in un grande club o ancora un po' di Udinese può fargli bene?

"Il presidente Pozzo preferisce aspettare, prima l'Udinese deve salvarsi. Ma sa che succederà. Ha già fatto esperienza all'Ajax, ha un mercato internazionale. Si vuole migliorare, lavora tantissimo, è da top club".

Baldanzi sembrava destinato a lasciare Trigoria: sono cambiate le cose con Ranieri?

"Sinceramente io ho provato a farlo partire. Lo cercavano a Firenze e al Milan, ma alla Roma si sono opposti. Dicono che diventerà un loro titolare".

VAI ALL'INTERVISTA COMPLETA