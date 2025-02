Riflessioni su Pellegrini. Celik spera

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Al Do Dragao con il dubbio Pellegrini. Dopo un gennaio all'insegna della titolarità, in cui ha saltato solo la trasferta in Olanda contro l'AZ, il capitano giallorosso a febbraio è sceso in campo soltanto nel secondo tempo di San Siro con il Milan in Coppa Italia, rimanendo in panchina sia contro il Napoli sia nell'ultima giornata contro il Venezia. L'importanza della partita, unita alla necessità di far ruotare la squadra, farebbe pensare a una sua titolarità scontata questa sera contro il Porto.

Le sue prestazioni poco brillanti nell'ultimo mese tuttavia potrebbero spingere il tecnico testaccino a escluderlo nuovamente dall'undici iniziale, lasciandolo in panchina e modificando così lo scacchiere tattico. Sulle trequarti, al fianco di Dybala, agirebbe così Saelemaekers, mentre al suo posto, sulla fascia destra, Celik potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare. Il turco, anche in virtù dell'assenza di Rensch - non convocato dopo aver accusato un lieve stiramento all'adduttore destro martedì scorso in allenamento - disputerebbe così la sua seconda gara consecutiva, dopo aver ricoperto il ruolo di centrale di destra contro il Venezia.