Rensch stirato: resta a casa. Pellegrini rischia la panchina

Si ferma Devyne Rensch per un lieve stiramento all'adduttore destro. Ieri non si è allenato con il resto della squadra e oggi non partirà direzione Porto (volo alle ore 16). Stop di almeno una settimana per l'olandese che non ci sarà col Parma e proverà a recuperare per il match di ritorno contro i portoghesi in programma i120 febbra-io. Un problema non da poco per Ranieri che lo aveva inserito in li-sta Uefa - tagliando Salah-Eddine e Gourna-Douath - per la sua duttilità. (...) Torna Mats Hummels dopo la vacanza concessa da Ranieri. Al suo fianco Mancini e Ndicka. In porta Svilar. L'altra certezza è la coppia Koné-Paredes in mezzo al campo. Qualche dubbio in attacco. Dybala non si tocca e vuole trovare il primo gol stagionale in Europa League e il secondo in carriera al Porto. Ha voglio di riscatto Lorenzo Pellegrini dopo tre panchine di fila, ma la sua presenza dal 1' è ancora in forse. Pronto Pisilli. Ballottaggio tra Dovbyk (in vantaggio) e Shomurodov. (...)

(Il Messaggero)