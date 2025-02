Rensch, stiramento all’adduttore. Stop di sette giorni: salta il Parma

Ultima sgambata mattutina a Trigoria, poi il volo per Oporto dove ci si gioca un bel pezzo di stagione. Claudio Ranieri punterà sulla vecchia guardia anche perché potrà contare su due soli nuovi acquisti: Gollini e Nelsson (entrambi siederanno in panchina). Ieri ha alzato bandiera bianca Rensch per uno stiramento all’adduttore destro che terrà ai box il terzino olandese per una settimana buona. Niente Porto, quindi, e probabilmente niente Parma domenica in campionato anche se non si tratta di nulla di grave. (...) In difesa torna al posto di comando Hummels che dovrà spegnere l’esuberanza del bomber Omorodion. Qualche metro più avanti ci sarà Paredes aiutato da Koné e uno tra Pisilli e Pellegrini (in vantaggio il primo). Sulle fasce gli inesauribili Angeliño e Saelemaekers, mentre in attacco Dybala e Dovbyk dovranno migliorare l’intesa per far male a Diogo Costa.

(gasport)