Rensch sfida Celik

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Luci a San Siro e la stagione della Roma vede illuminarsi davanti a sé un bivio importantissimo: battere il Milan e regalarsi un posto in semifinale, oppure uscire dalla competizione per concentrarsi solamente sull'Europa League. Ranieri non ha dubbi, alla Coppa Italia ci tiene tanto e le scelte fatte contro il Napoli lo testimoniano. [...] Dentro i migliori, out solo Mancini ma in panchina tutti gli ultimi arrivati dal mercato di riparazione. [...] Esiste un solo dubbio. Rensch o Celik. Entrambi i profili possono concedere a Ranieri di mantenersi a 3, operando da braccetti, che spostarsi a 4 , da terzini puri.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE