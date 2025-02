Rebus centravanti

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Dovbyk o Shomurodov? Shomurodov o Dovbyk? Ranieri sfoglia la margherita della scelta del centravanti, con un dubbio che fino a poco tempo fa sembrava blasfemia e invece adesso può essere reale. Se la partita contro il Napoli in cui l'uzbeko era partito dal primo minuto sembrava soltanto una scelta in ottica turnover, poi la decisione di riproporlo in Coppa Italia con il Milan aveva sorpreso tutti. Da lì sono iniziati i primi dilemmi. Dovbyk si è ripreso il posto con il Venezia e in un match fondamentale come la gara d'andata in Europa League con il Porto. Alla vigilia del round decisivo per continuare il percorso europeo, è arrivato però lo stop dell'ucraino, che ha alzato bandiera bianca per un risentimento all'adduttore accusato durante la rifinitura. [...] Ora con le partite contro Como e Athletic Bilbao alle porte, il testa a testa si ripropone, anche perché Dovbyk non si è allenato in gruppo e non può essere considerato al 100%. Shomurodov nelle ultime apparizioni ha inanellato una serie di prestazioni convincenti tra assist e gol, dimostrando una maggiore integrazione del compagno arrivato in estate. Un altro punto interrogativo di formazione per Ranieri riguarda Hummels, che deciderà più avanti se prolungare o meno con la Roma. [...]