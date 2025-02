Ranking Uefa: come la Liga è uscita dalla crisi (e ci fa paura)

La Liga è tornata. E se a livello interno si disperdono energie nelle polemiche arbitrali pompate in maniera esagerata dal potentissimo Real Madrid, in Europa le squadre spagnole si sono ritrovate e in questa settimana complicata per il calcio italiano hanno superato la Serie A nel prezioso ranking Uefa che assegna una quinta squadra nella prossima Champions alle prime due della classifica. [...] Per dare un'idea: lo scorso 2 giugno, dopo la finale di Champions vinta dal Real Madrid la Spagna ha chiuso la stagione addirittura al quinto posto con un coefficiente di 16.062, dietro alla Francia (16.250), all'Inghilterra (17.375), alla Germania (19.357) e all'Italia (un magnifico 21.000). [...] Perché se analizziamo l'andamento dei trofei europei in questo secolo il dominio della Liga è schiacciante: tra Champions, Europa e Conference League e Supercoppa europea le squadre della Liga, trascinate ovviamente da Real Madrid e Barcellona, hanno conquistato 38 titoli contro i 16 della Premier League, i 7 della Serie A e i 6 della Bundesliga. In Spagna prendono le coppe europee tremendamente sul serio, il turnover è sempre contenuto e lo si è visto con i successi in serie del Siviglia (e dell'Atletico) in Europa League, competizione che quest'anno ha la sua finale a Bilbao: per l'Athletic, pur quarto in Liga, è l'appuntamento della stagione. Poco turnover e tanto gioco: il Dna delle squadre spagnole è tracciato sul gioco e sulla tecnica e sono due elementi che pagano quasi sempre [...]

(Filippo Maria Ricci - La Gazzetta dello Sport)