Ranieri vuol vedere una Roma da battaglia: "Magari i miei si arrabbiassero di più"

Mourinho voleva una squadra di "banditi", soprattutto quando bisognava giocare lontano dall'Olimpico. [...] Così, nella conferenza stampa alla vigilia di Porto-Roma, andata dei playoff di Europa League, quando chiedono a Svilar il perché della sua arrabbiatura in campo dopo la sconfitta a Como, Claudio Ranieri è categorico: "E' giusto che uno si arrabbi [...] e dica quello che deve dire. Ci si arrabbia, si sbatte per terra una bottiglietta. Magari i miei calciatori si arrabbiassero di più...Ne sarei contento, perché è tutto in funzione della gara". [...]

L'Europa League è l'ultimo obiettivo rimasto, ma l'ostacolo è alto: "Il Porto ha qualità tecnica e un ottimo possesso palla, servirà una grande partita". [...] Il tecnico di San Saba, come sempre, svicola sulla formazione. In particolare su Pellegrini: "Per me sono tutti titolari. Pellegrini è importante, lo stimo molto, però scelgo i giocatori a seconda del momento". [...] I dubbi di formazione sono pochi, perché solo Rensch - tra gli iscritti in lista Uefa - è rimasto a Roma per un affaticamento muscolare. [...] Pisilli è favorito su Pellegrini, Dovbyk su Shomurodov. Tanta responsabilità sulle spalle di Paulo Dybala, l'uomo che deve garantire la qualità che nelle Coppe europee fa la differenza. [...]

