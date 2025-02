Ranieri: "Voglio la Roma con la guardia sempre alta e l'arbitro è bravissimo"

Milan e Atalanta hanno fatto un favore a Claudio Ranieri, che ha potuto mettere l'accento sul discorso di non dover sottovalutare nessuna squadra, tantomeno in Europa. Oggi, contro il Porto, si parte dall'1-1 dell'andata. La furia del tecnico della Roma a fine gara contro l'arbitro Stieler ha fatto il giro del mondo. Ranieri, ha portato via i suoi giocatori poiché secondo lui il direttore di gara non meritava il saluto. [...] Logico dunque chiedere notizie sull'arbitro che questa sera sarà all'Olimpico, che è il francese Letexier. Lo scorso anno, ben due incroci con la Roma in Europa League: il 4-0 contro il Brighton e lo 0-2 contro il Bayer Leverkusen. Il francese, però, soddisfa Ranieri: "È un enfant prodige, ha diretto la finale dell'Europeo e mi ha arbitrato anche in Ligue 1". [...]

(corsera)