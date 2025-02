Ranieri, tutto in una notte

[...] Quella di oggi contro il Porto non è una finale di Champions League, ma è una gara da vincere ad ogni costo se si vuole proseguire il percorso in coppa. E anche se la qualificazione sarebbe dovuta arrivare la scorsa settimana al Do Dragao, visto lo strapotere dimostrato, oggi la squadra di Ranieri si ritrova a dover vincere ad ogni costo. [...]

La Roma dovrà quindi presentarsi contro il Porto con qualche calciatore diffidato e questo potrebbe condizionare le scelte in vista del prossimo turno. [...] Non avanzare sarebbe un brutto colpo che la Roma non saprebbe incassare dopo l'inizio di questa stagione. Bisognerà dunque fare le scelte giuste. [...]

Paulo Dybala cerca il suo primo squillo europeo: la Joya ha recuperato ed è certo di una maglia da titolare. Meno certa la titolarità di Lorenzo Pellegrini, alla Roma mancano i suoi gol. Un altro aspetto critico è rappresentato dai gol in ripartenza subiti: "Ci lavoriamo sempre e ne parliamo costantemente. Tuttavia, credo che alcune volte ci sia anche una certa casualità". [...]

