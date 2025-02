Ranieri: "Spogliatoio sano, i tifosi si fidano"

La scalata continua. Decimo risultato utile di fila (sette vittorie e tre pareggi) e Roma da primato nel 2025: ben 20 punti dall'inizio dell'anno solare. [...] E Claudio Ranieri si regala un'altra serata piena di bollicine all'Olimpico, portandosi a ridosso della zona Europa. [...] "I ragazzi si allenano nel modo giusto - ha spiegato il tecnico -, questo è uno spogliatoio sano. La squadra sta bene, ma io sto pensando già al Como". [...] "Abbiamo ripreso il campionato, ora dobbiamo continuare così. Mi piace l'aiuto reciproco che si danno i ragazzi". [...]

Le tensioni e le incertezze di tre mesi fa si sono trasformate col nuovo anno in gioie e nuove ambizioni. E molti singoli hanno cambiato registro. Come Matias Soulé, caso emblematico, su cui l'allenatore si è soffermato ieri sera: "La fiducia che io do a lui e agli altri è servita, ho detto a Matias di stare tranquillo, lui è il futuro della Roma". [...] Poi Ranieri ha accennato anche al futuro, ribadendo in sostanza che non sarà l'allenatore nella prossima stagione: "Io ancora in panchina? Forse Ghisolfi ha capito male la domanda (nel pre-gara il d.s. giallorosso si era augurato un ripensamento del tecnico, ndr): comunque, non cambio idea e penso solo alla prossima partita". [...]

