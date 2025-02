Ranieri sincero: “Gli obiettivi? Niente promesse, tanto impegno”

Il gol è arrivato alla fine, quando sembrava tutto finito. Ma la sua Roma non muore mai e anche questo fa parte degli insegnamenti e della mentalità su cui Claudio Ranieri sta lavorando da tempo. E fermare la capolista, se serve poco alla classifica, aiuta tantissimo nel morale. Soprattutto in vista della sfida di mercoledì prossimo a Milano, con il Milan, nei quarti di finale di Coppa Italia. […] “Sappiamo cosa può fare – dice alla fine l’allenatore giallorosso – Andremo a fare la nostra partita, con umiltà e voglia di far bene. Poi passerà chi merita di vincere”. Già, ma intanto ieri la Roma ha fermato la capolista, un altro piccolo capolavoro. […]

(Gasport)