Ranieri si gode una Joya “straordinaria”. E snobba il sorteggio: “Non lo guardo”

Claudio Ranieri conquista gli ottavi di finale di Europa League e si mette alle spalle il tabù europeo. Non raggiungeva questo traguardo da 21 anni. E il DNA europeo della squadra giallorossa ha aiutato: la Roma raggiunge questa fase di un torneo europeo dalla stagione 2014-15. Ranieri si gode la miglior versione di Paulo Dybala e lo elogia a fine partita: “Averlo nel nostro arco aiuta. Grazie a lui abbiamo ripreso la partita. I suoi compagni hanno dato tutto, ma lui accende. È la miccia, è tutto. In questo momento si diverte, sta bene fisicamente. Non vorrebbe mai uscire e io contento di averlo“. (...) Oggi alle ore 13 scoprirà l’avversaria degli ottavi di finale. Sarà una tra Lazio e Atheltic Club, ma l’allenatore non si sbottona: “A quell’ora ci alleniamo. Sono due grandi squadre. Con la Lazio ho la possibilità di non viaggiare. Ma non ho preferenze“. (...)

(Il Messaggero)