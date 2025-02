Ranieri sfida il Parma. Dubbio Dovbyk-Shomu. Out Dybala, c'è Eddine

Ranieri vuole dimenticare il Porto. E le polemiche del post partita con l'arbitro Stieler, Da adesso è un campo che attiene ai Friedkin, dopo la lettera formale inviata alla Uefa per protestare contro la direzione di gara in Portogallo. [...] La Roma vola a Parma, per la quarta trasferta consecutiva negli ultimi 11 giorni. Contro gli uomini di Pecchia i giallorossi vogliono proseguire la loro striscia positiva in campionato. Nelle ultime otto partite, cinque vittorie e tre pareggi con il tabù delle trasferte sfatato prima a Udine e poi a Venezia domenica scorsa. [...] In difesa resta il dubbio Hummels, escluso dalle ultime due partite a causa della condizione fisica non ottimale. Ranieri potrebbe risparmiarlo ancora una volta, schierando Mancini centrale, Ndicka a sinistra e regalando l'esordio dal primo minuto a Nelsson. A centrocampo torna Paredes, come anticipato dallo stesso allenatore, con accanto Gourna-Douath. A sinistra Angelino potrebbe avere un turno di riposo, al suo posto è pronto all'esordio Salah-Eddine. Mentre sulla fascia opposta confermato Saelemaekers. Verso la panchina il goleador Celik. Al posto di Dybala è vivo il ballottaggio tra Soulé e Baldanzi, tra i migliori in campo a Porto. [...]

(la Repubblica)