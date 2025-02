Ranieri sceglie la Coppa Italia e Angeliño ferma il Napoli di Conte

Un azzardo enorme. Sei cambi rispetto alla partita con l'Eintracht e 4-3-3 sperimentale. Contro la prima in classifica. Il tentativo di Ranieri di sparigliare le carte a Conte viene salvato dal secondo gol consecutivo di Angelino, dopo quello contro i tedeschi. La Roma pareggia in extremis contro il Napoli e salva le scelte sperimentali del suo allenatore. Perché Sir Claudio ha deliberatamente scelto di abdicare al campionato, in favore della Coppa Italia e della sfida di mercoledì sera contro il Milan. E la rete in pieno recupero dello spagnolo regala un grande risultato agli uomini di Sir Claudio. […] Il tutto attesa degli ultimi colpi di mercato, a meno di 24 ore dal gong di questa sera a mezzanotte. I giallorossi dopo la cessione di Hermoso al Bayer Leverkusen sono riusciti a trovare il sostituto dello spagnolo. Dopo i ripetuti "no" ricevuti dal Las Palmas per Marmol, il ds Ghisolfi ha virato su Saba Goglichidze, difensore classe 2004 dell'Empoli. Sarà lui il rinforzo per il reparto arretrato a disposizione di Ranieri. Ieri il calciatore georgiano è partito dalla panchina dopo 20 presenze da titolare in stagione ed è subentrato solo per l'infortunio di Ismajli. Il motivo, l'ormai prossimo trasferimento in giallo-rosso: «Ho messo i giocatori più convinti. Durante la settimana Saba ha avuto qualche problema, però quando si entra bisogna dare il proprio contributo», ha sentenziato D'Aversa ieri. Goglichidze arriva nella Capitale in prestito oneroso a l milione e obbligo di riscatto fissato a 9, con pagamento dilazionato in più anni. Nell'operazione Roma ed Empoli hanno raggiunto un accordo per il prestito gratuito di Ricardo Solbes, giovane classe 2006 della primavera giallorossa, con diritto di riscatto fissato a 500mila euro. Sempre nelle ultime ore di mercato la Roma proverà a sistemare anche la fascia sinistra. Il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo esterno sinistro per sostituire Nicola Zalewski (assist ieri nel derby) e il partente Samuel Dahl, vicino al trasferimento al Benfica in pretito con diritto di riscatto. Ghisolfi ha individuato due profili che militano nel campionato olandese. Il primo è Anass Salah-Eddine, terzino classe 2002 del Twente, l'altro è David Moller Wolfe, esterno nover-gese 22enne dell'AZ. Alkmaar. […]

(La Repubblica)