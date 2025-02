Ranieri scatena i big e ci crede: "Daremo tutto fino alla fine"

La presenza di Claudio Ranieri in panchina per i quarti di finale di Coppa Italia, garantisce emozioni. Da quando c'è lui, la Roma viaggiano con una media da quarto posto e lui considera questa competizione come un accesso breve all'Europa League. Lui, infatti, vorrebbe vincere il primo trofeo giallorosso. [... ]

Ranieri ha rivitalizzato giocatori smarriti ed è pronto a scatenarli stasera contro il Milan: "Non verremo a San Siro in gita. Il Milan è cambiato molto dall'1-1 in campionato e ancora di più dopo il mercato. Noi stiamo riuscendo ad inorgoglire i nostri tifosi, voglio sempre uomini che diano tutto in campo". [...]

In attesa di capire di più sull'allenatore giallorosso del prossimo anno dopo le voci provenienti dalla Spagna su Carlo Ancelotti: "Ho letto. Ogni giorno esce qualcosa di nuovo ed è giusto che sia così. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro. Per il nome si attenderà la fine della stagione". [...]

(gasport)