Ranieri risparmia energie, Mancini lo difende

[…] C'è il Milan mercoledì, poi lo spareggio di Europa League con il Porto la settimana successiva. Le scelte dell'allenatore romanista, che ha lasciato fuori sei titola-ri, non lasciano spazio a interpretazioni. Una formazione nel primo tempo priva di senso e di logica: Soulé improvvisamente titolare che crea ma distrugge, centrocampo totalmente inedito, coppia di attacco mai vista El Shaarawy-Shomurodov che fatica a tenere un pallone. Cambia nel secondo tempo, rimette i titolari. E si vede. […] Mancini punge: «Il Napoli ha fatto solo un tiro in porta». Conte irritato replica: «Ha visto un'altra par-tita, forse non era in campo, sarà entrato dopo». Vero, però, che la Roma è entrata in campo in ritardo: Ranieri ha sprecato mezza gara o ha gestito molto bene le energie in vista della Coppa Italia a San Siro? Interpretazioni. Resta un da-to: abbandonare prima o troppo presto rischia solo di procurare delusioni. […]

(La Repubblica)