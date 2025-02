Ranieri, resta solo la Coppa: "Serve una grande partita"

Omorodion e Mora, ma non solo. Anche uno stadio caldo, che spinge. [...] Claudio Ranieri tutto ciò lo sa bene ed è per questo che non si fida della sfida di stasera: "Il Porto è una squadra forte, arrembante, che ti viene a prendere e ti pressa forte - dice-. Hanno Omorodion, ma anche un fenomeno del 2007 come Mora, che gli fa cambiare passo. Servirà una grande partita". [...] Già, anche se poi queste gare si gestiscono sui 180' e non è detto che quanto succeda stasera sarà decisivo per il passaggio del turno.

"Ma io voglio una Roma che giochi con naturalezza sia in casa sia fuori, alla stessa maniera - continua Ranieri -. Da questo punto di vista ancora non siamo validi per come intendo il calcio io, ma ci stiamo lavorando su". [...] Ed allora sarà interessante capire se alla fine Ranieri rilancerà davvero Pellegrini, proprio come fece in un'altra sfida chiave, il derby poi vinto per 2-0 con la Lazio, grazie anche ad un gol del capitano. "Lorenzo lo considero un titolare come tutti gli altri del resto. E' un giocatore importante, che stimo molto. Le panchine? In quei momenti gli ho preferito altri giocatori. So quello che mi può dare". [...]

(gasport)