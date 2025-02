Ranieri, prove di nuova Roma

In vista della trasferta di Venezia non si sa cosa aspettarsi dalla Roma. Questa partita potrebbe essere un rilancio insperato verso la zona europea (visto che il calendario non presenta partite impossibili ora). Eppure Hummels e Paredes sono ufficialmente in "vacanza", alcuni giocatori sono stati già scaricati a causa del pesante ingaggio, altri sono per il futuro e al centravanti titolare è stato preferito Shomurodov. [...]

Anche a Leicester Ranieri fece una scelta così singolare, regalando all'intera squadra una settimana di relax. Soltanto che Vardy e compagni erano primi in classifica, mentre Paredes e Hummels si fermano per un weekend con i compagni noni e appena eliminati dalla Coppa Italia. [...]

Aspettando di capire cosa riserverà il futuro, oggi sarà certamente una nuova Roma. Spazio dal primo a Nelsson e Gourna-Douath, che ha già conquistato tutti a Trigoria per l'entusiasmo. Probabilmente oggi serve questa freschezza per dimenticare le delusioni sportive e lo smarrimento causato dalle parole in conferenza del mister. [...]

