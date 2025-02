Ranieri: "Porto arrembante, servirà concentrazione". Guida Dybala, out Rensch

Claudio Ranieri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della sfida con il Porto (oggi, ore 21), andata dei playoff di Europa League. "E' una squadra che ha un ottimo possesso di palla - ha ammesso l'allenatore giallorosso - grande qualità tecnica, prestano molto, vogliono riconquistare palla immediatamente". [...] Il Do Dragao sarà un fattore: "La prima cosa è essere super concentrati. Mi aspetto un Porto molto arrembante, dobbiamo giocare con grande intensità e naturalezza. Voglio una Roma che giochi sia fuori che in casa alla stessa maniera". [...]

L'obiettivo in Portogallo è la vittoria, nonostante lo score negativo in Europa, anche per indirizzare la qualificazione: "Abbiamo incontrato squadre più forti di noi. Guardate il Como cosa fa e quanto bisogna faticare per batterlo". [...] Torna la difesa a 3 guidata da Hummels, Mancini e Ndicka: "Si prende gol perché magari non si pressa bene in avanti e a centrocampo, i gol che prendiamo sono sempre di infilata. Non è un problema di modulo". [...]

(la Repubblica)