Ranieri pesca il Bilbao: "A casa loro sarà difficile ma possiamo passare"

Pericolo derby europeo scampato. La Roma agli ottavi di finale di Europa League incontrerà l'Athletic Bilbao, con il rischio di incrociare l'ex José Mourinho e il Fenerbahce ai quarti. Ipotesi Lazio solo in finale. (...) Roma e Athletic si sono già incontrate quest'anno, nel girone eliminatorio di Europa League. Era il 26 settembre e in panchina c'era ancora Juric.

Un doppio confronto completamente diverso attende gli uomini di Ranieri, che in poco più di tre mesi è riuscito a raddrizzare squadra e stagione. E per il doppio confronto con gli spagnoli, l'allenatore giallorosso non si pone limiti: «È una delle sfide più affascinanti per chi fa questo mestiere. L'Athletic Bilbao è una squadra che ho affrontato diverse volte quando ho allenato in Spagna. Andare nel loro stadio, con quella storia e quel senso di appartenenza, non è mai facile. È una squadra molto forte, ma noi faremo di tutto per andare avanti nella competizione». (...)

«La possibilità di giocare la finale nel proprio stadio darà loro una motivazione extra – ha aggiunto il ds Ghisolfi – ma noi siamo la Roma, un club con un'identità forte e una storia europea importante. Ci faremo trovare pronti, con la nostra voglia di andare avanti. Sarà una sfida affascinante e siamo pronti a giocarcela con determinazione e il desiderio di portare la Roma il più lontano possibile in questa competizione».

Prima di pensare all'Europa però c'è il campionato. Lunedì sera la Roma torna in campo contro il Monza alla ricerca del decimo risultato utile consecutivo. Molto probabilmente non ci sarà Dovbyk ancora alle prese con il risentimento all'adduttore che lo ha escluso dalla sfida con il Porto. Pronto al suo posto Shomurodov. Possibile il ritorno di Hummels da titolare, dopo quasi un mese di riposo.

(Repubblica)