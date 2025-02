Ranieri pensa all'Europa. Con il Parma largo ai nuovi

Il problema, in caso, se lo porrà a partire da giovedì sera, subito dopo la sfida di ritorno con il Porto nel playoff di Europa League. Perché fino a quella partita lì la testa della Roma e di Claudio Ranieri è (quasi) tutta sulla coppa europea e sull'unica competizione che può davvero dare un senso alla stagione giallorossa. [...] Ecco perché oggi Ranieri girerà tanti uomini, tenendo a riposo chi dovrà dare il massimo giovedì e dando spazio a chi magari finora ha avuto meno possibilità di mettersi in mostra. Fermo restando le assenze di Dybala e Rensch per infortunio e quella di Cristante per squalifica, a Parma oggi è probabile che giochino tutti e tre gli ultimi arrivati in casa giallorossa: il difensore danese Nelsson, il centrocampista francese Gourna-Douath e l'esterno olandese Salah-Eddine [...] Davanti, poi, dovrebbe esserci spazio per Shomurodov, che Ranieri tiene già in ampia considerazione nel ballottaggio con Dovbyk. [...] È ovvio, dunque, come a Trigoria abbiano fatto una scelta, almeno per ora. Conta più la coppa del campionato, anche perché in Serie A quelle davanti continuano a correre [...]

(Gasport)