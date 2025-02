Ranieri: «Paulo straordinario, dobbiamo crescere»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ranieri si gode il passag-gio del turno, ma bacchetta sull'attenzione ai dettagli. Il tecnico giallorosso, dopo la vittoria con il Porto, ha parlato della gestione della partita: «Sono contento come i tifosi, perché i ragazzi hanno ripreso una partita difficilissima. Tra andata e ritorno la squadra ha dimostrato di voler fare bene, sono state due partite bellissime, ma dobbiamo migliorare. Stavamo vincendo 3-1, ho fatto i cambi per far correre i nuovi entrati, ma non si possono vedere i difensori attaccare. Quando prendo gol divento pazzo, figuriamoci due. Infatti, non sono entrato nello spogliatoio. Abbiamo rischiato di subire un altro gol: in questo dobbiamo diventare squadra, perché la partita era nostra dopo l'espulsione, ma avremmo dovuto essere più attenti. Già sul 2-1 hanno colpito un palo, ci può stare anche visto il rimpallo, però dopo il terzo gol la partita deve finire». Il tecnico si è poi concentrato sui singoli, svelando anche le condizioni di Dovbyk: «A Shomurodov è mancato solo il gol, mi è dispiaciuto tantissimo. Si impegna sempre, ha buona visione, tecnica e corsa, gli voglio bene. Mi auguro di continuare a vedere Pellegrini ad alti livelli, corre tanto, però voglio che quando prende una botta sia duro e resti in piedi, non mi piace quando cade. Dovbyk ha sentito un leggero fastidio e non abbiamo voluto forzarlo. Vediamo nei prossimi giorni se sarà recuperabile con il Monza o per la prossima partita». Protagonista della serata è stato Dybala, autore di una doppietta: «Avere un campione come lui vuol dire tanto. E straordinario, parla poco ma è un leader e dice sempre le cose giuste. Ha segnato due gol clamorosi, illuminando la serata e prendendosi la squadra sulle spalle. Si diverte e sta bene fisicamente, non vorrebbe mai uscire. Sono contento di averlo». E proprio il campione del mondo al termine della partita, ha analizzato la reazione della Roma dopo il vantaggio del Porto: «Dopo la rete di Samu, abbiamo avuto un at-teggiamento da grande squa-dra e da uomini veri - ha affermato Dybala - con il pareggio abbiamo preso fiducia, an-che grazie al supporto dei tifosi». La «Joya» ha poi sottolineato l'importanza del passaggio del turno in una stagione complicata: «Quest'anno non sta andando come ci aspettavamo, ma ora abbiamo un'opportunità enorme in Europa. Questa competizione può darci tanto, è un'occasione importante, considerando ciò che è suc-cesso nel corso della stagione». Nessun commento sul possibile sorteggio con la Lazio: «Qualsiasi squadra, so cosa vorreste sentirmi dire, ma non lo dirò». Non del tutto soddisfatto, invece, Mancini, che al termine della gara ha evidenziato dove la Roma può migliorare: «Non siamo stati sempre in controllo, abbiamo sofferto un po' troppo nonostante la superiorità numerica. Ci siamo rilassati eccessivamente, dobbiamo essere più attenti e compatti. Però abbiamo fat-to una grande partita e ci godiamo questa vittoria».